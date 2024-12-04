Проевропейские партии Румынии договорились о коалиции

В Румынии четыре партии вместе с представителями национальных меньшинств договорились сформировать правительственную коалицию, чтобы заблокировать приход к власти праворадикалов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает румынский портал Hotnews.

Встреча лидеров Социал-демократической партии (PSD) действующего премьера Марчела Чолаку, Союза спасения Румынии (USR), Национальной либеральной партии (PNL), этнической венгерской партии UDMR и представителей национальных меньшинств завершилась принятием резолюции из четырех пунктов, которая является основой будущего совместного управления.

"Сегодня мы договорились о формировании будущей коалиции, которая обеспечит стабильность правительства и внедрит конкретные меры для модернизации Румынии на благо всех граждан", – говорится в резолюции.

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Партии также подтвердили продолжение европейского и евроатлантического пути Румынии.

"Мы подтверждаем нашу решимость поддерживать и укреплять приверженность Румынии европейским и евроатлантическим ценностям и партнерствам, как основам национальной безопасности и процветания", – говорится в резолюции.

Партии также взяли на себя обязательства по развитию и реформам.

Кроме того, они призвали граждан Румынии, независимо от того, проживают они в стране или за ее пределами.

"Призываем всех граждан Румынии проголосовать на предстоящих выборах в воскресенье, 8 декабря 2024 года. Голосовать информировано и рационально, выбрать проевропейскую, демократическую и безопасную Румынию и отвергнуть изоляционизм, экстремизм и популизм", – говорится в резолюции.

Обсуждение более детальной программы будущей коалиции начнется со следующей недели.

Встреча в среду вечером является первой, в которой принимают участие лидеры всех четырех формирований с проевропейским видением после парламентских выборов 1 декабря, которые привели к фрагментированному парламенту из 7 партий.

Второе место на выборах занял ультраправый Альянс за объединение румын (AUR), в целом правопопулистские силы набрали более 30%.

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