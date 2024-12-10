Лидеры ЕС обсудят ситуацию в Сирии после падения режима Асада

Ситуация в Сирии после свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.

Об этом сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта, информирует "Европейская правда".

О том, что ситуация в Сирии будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС, Кошта проинформировал по итогам разговора с королем Иордании Абдаллой II и президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

"Мы обсудили быстро развивающуюся ситуацию в Сирии, и я рассказал о последствиях падения режима Асада для всех сирийцев и стабильности в регионе в целом", – отметил президент Евросовета.

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Он добавил, что поддерживает тесный контакт с лидерами стран Ближнего Востока по этому вопросу, чтобы оценить ситуацию.

Кошта также отметил, что соблюдение прав человека и защита меньшинств, а также территориальная целостность страны являются ключевыми для ЕС.

"Сирия станет темой на предстоящем саммите лидеров ЕС 19 декабря", – резюмировал Кошта.

Напомним, ситуацию в Сирии также будут обсуждать лидеры стран G7 на виртуальном саммите 13 декабря.

Как известно, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

По данным СМИ, США пока не рассматривают возможности снятия санкций против Сирии, а также не планируют менять свою позицию невмешательства в ситуацию после падения режима Асада.