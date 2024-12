Шторм унес жизни по меньшей мере 11 человек на заморских территориях Франции

По меньшей мере 11 человек погибли после того, как на заморские территории Франции нахлынул циклон.

Об этом со ссылкой на заявления французских синоптиков и власти сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Как заявили французские синоптики – это был самый сильный шторм, обрушившийся на французский архипелаг в Индийском океане к северу от Мадагаскара за последние 90 лет. В результате него погибли по меньшей мере 11 человек.

Циклон "Чидо" пронесся над Майоттой ночью и принес ветер со скоростью более 200 километров в час. Он повредил временное жилье, правительственные здания и больницу.

Une situation dramatique à Mayotte #Chido Des images de dévastation sur toute l’île. L’impact sur nos réseaux est massif avec beaucoup de sites qu’on ne peut atteindre à ce stade. Mes pensées vont d’abord à nos salariés et leur entourage touchés par cette catastrophe et bien… pic.twitter.com/dH3xc1GLEk

Le quartier informel de Disma à Kaweni au nord de la banlieu de #Mamoudzou complètement rayé de la carte.



Le bilant provisoire est extrêmement lourd, 11 mort et et plus de 200 blessés pour la commune du chef-lieux.#CycloneChido #Mayotte #ChidoMayotte #chido #Cyclone pic.twitter.com/5CzTZ16EGn