В Германии арестовали четырех подозреваемых в нападении на активистов партии Шольца

Немецкая полиция арестовала четырех человек после вероятного нападения ультраправых в Берлине на агитаторов Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца, в результате чего пострадали двое полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Правоохранители и прокуратура Берлина в совместном заявлении отметили, что четверо арестованных в возрасте от 16 до 19 лет прибыли в город накануне, 14 декабря, для "физического противостояния" с левыми активистами.

Двое подозреваемых встретили агитаторов СДПГ во время посадки в автобус, "демонстративно сбросили" их шапки и выкрикивали оскорбления в их сторону, после чего повалили на землю и избили.

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Двое сотрудников полиции Берлина, которые прибыли на место происшествия, также подверглись нападению. Оба офицера и один из активистов СДПГ были доставлены в больницу, отметили правоохранители.

Арестованным инкриминируют подозрение в нанесении опасных телесных повреждений и нападении на правоохранителей.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер назвала нападение "жестоким правоэкстремистским насилием против преданных демократов" и заявила, что оно "должно быть строго наказано".

В этом году в Германии произошло несколько нападений на политиков и участников избирательных кампаний, в том числе и от СДПГ.

В мае в Дрездене напали на ееродепутата от социал-демократов Матиаса Экке, который расклеивал плакаты накануне выборов в Европарламент.

Несколькими днями позже бывшего мэра Берлина Франциску Гиффи ударили сумкой по голове и шее, когда она посещала библиотеку.