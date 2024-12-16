СМИ: Сербские власти используют шпионское ПО для незаконной слежки за активистами

Полиция и спецслужбы Сербии используют передовые продукты мобильной криминалистики и ранее неизвестное шпионское программное обеспечение для незаконной слежки за журналистами, участниками экологических кампаний и активистами движения за гражданские права.

Как сообщает The Guardian, об этом говорится в отчете Amnesty International, пишет "Европейская правда".

В отчете показано, как мобильные криминалистические продукты израильской фирмы Cellebrite используются для разблокировки и извлечения данных с мобильных устройств граждан, которые заражаются новым шпионским программным обеспечением для Android – NoviSpy.

Сербские власти используют "технологии слежки и тактику цифровых репрессий как инструменты более широкого государственного контроля и репрессий, направленных против гражданского общества", по словам Динушики Диссанаяке из Amnesty International, которая является автором доклада.

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Диссанаяке отметила, что отчет показал, как продукты Cellebrite, используемые полицией и спецслужбами по всему миру, могут представлять "огромный риск" для правозащитников, "когда они используются вне строгого правового контроля".

Инструменты Cellebrite для правоохранительных органов и правительственных учреждений позволяют извлекать данные с различных устройств, в том числе с новейших мобильных телефонов Android и iPhone, и разблокировать их без доступа к паролю устройства.

NoviSpy, хоть и менее технически совершенный, чем высокоинвазивные шпионские программы, такие как Pegasus, все же позволяет сербским властям перехватывать конфиденциальные персональные данные с целевого телефона и позволяет удаленно включать микрофон или камеру телефона.

В отчете задокументировано, как сербские власти использовали продукты Cellebrite для заражения шпионским программным обеспечением NoviSpy мобильных телефонов журналистов и активистов, в том числе – по меньшей мере в двух случаях – во время полицейских допросов.

Amnesty заявила, что проинформировала Android и Google о NoviSpy еще до публикации отчета, и шпионское программное обеспечение было удалено с пораженных устройств Android. По ее словам, Google также отправил возможным жертвам предупреждение об "атаке, поддерживаемой правительством".

Активисты, которые стали мишенью шпионского программного обеспечения Pegasus в Сербии, заявили, что они были травмированы. "Это невероятно эффективный способ полностью помешать общению между людьми", – сказал один из них, пожелавший остаться неизвестным.

Компания NSO Group, которая разработала Pegasus, не подтвердила, что Сербия была заказчиком, но заявила, что "серьезно относится к своей ответственности за соблюдение прав человека и решительно настроена избегать причинения, содействия или прямой связи с негативным воздействием на права человека". Компания заявила, что рассмотрела все достоверные утверждения о злоупотреблении продукцией группы.

Cellebrite не предоставила никакого ответа или комментария на отчет, который был отправлен ей до публикации, сообщает Amnesty. Сербские власти также не ответили на запросы о комментариях.

Amnesty заявила, что хотя это может быть целевым назначением продуктов, ее исследование четко показало, что они могут быть использованы не по назначению "для развертывания шпионского программного обеспечения и широкого сбора данных с мобильных телефонов вне оправданных уголовных расследований".

Она заявила, что Cellebrite и другие компании, занимающиеся цифровой криминалистикой, "должны провести надлежащую проверку, чтобы гарантировать, что их продукты не используются способом, который способствует нарушению прав человека".

В Сербии более месяца продолжаются протесты по всей стране в связи с трагедией на железнодорожном вокзале, которая унесла жизни 15 человек.

Правительство президента Александара Вучича пыталось смягчить недовольство людей. Оно опубликовало около 130 документов, связанных с реконструкцией здания железнодорожного вокзала.

Вучич обвинил иностранные спецслужбы в попытке свергнуть его из-за протестов и заявил, что он не собирается бежать из страны, как свергнутый сирийский лидер Башар Асад.