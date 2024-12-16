Глава МЗС Литви закликає до санкцій проти російського СПГ і вищих мит на товари з РФ і Білорусі

Новий глава МЗС Литви Кястутіс Будріс виступив за посилення санкцій проти Росії і закликав запровадити санкції проти російського скрапленого природного газу (СПГ).

Про це він сказав перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що потрібно надавати все необхідне для перемоги України.

"Щоб досягти цього, потрібні дві речі: ослабити російську економіку і її військову машину, а також підтримувати Україну всім, чого вона потребує", – сказав Будріс.

Реклама:

Він заявив, що Литва підтримує 15-й пакет санкцій, але цього, за його словами, недостатньо.

"Ми повинні продовжувати. Ми все ще маємо понад 600 європейських компаній, які працюють в Росії – ми повинні зупинити це, адже це пряма підтримка російської економіки.

Ми також повинні запровадити санкції проти російського СПГ, бо цього року ми в Європі купуємо його на 5 млрд євро. І ми також повинні збільшити тарифи на російські і білоруські товари", – заявив Будріс.

Що стосується підтримки України, то Будріс наголосив на потребі припинити блокування військової і фінансової підтримки України, натякаючи на Угорщину

"6,6 млрд євро військової підтримки мають бути негайно розблоковані. Ми не можемо залишити Україну у слабкій позиції. Ми повинні посилити її, навіть якщо хтось думає, що зараз не час для розмов про це", – сказав литовський міністр.

Нагадаємо, у середу посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій у відповідь на агресію Росії проти України.

Пропозиції до 15 пакета, які підготувала державам-членам Європейська комісія, передбачають додавання до санкційного списку 29 юридичних і 54 фізичних осіб.

Очікується, що вперше там будуть компанії з Китаю – це відповідь на інформацію про підтримку ними військового виробництва в Росії.

Також йдеться про нові заходи для боротьби з "тіньовим флотом" Росії, яким вона обходить стелю цін на нафту, що транспортується морем: включення до чорного списку 48 танкерів.