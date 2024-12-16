В Финляндии задержали мужчину, который ударил депутата в лицо, когда она шла по парку

Полиция Хельсинки допрашивает мужчину, который ударил в лицо депутата от социал-демократов Кристу Киуру, когда она после работы шла через парк.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

34-летнего мужчину задержали через день после инцидента, произошедшего вечером в пятницу, когда Киуру шла от парламента забирать ребенка из детского сада. В понедельник нападавшего допросили уже во второй раз.

Из объяснений, которые дал мужчина, он якобы "деструктивно вел себя" в тот момент, когда увидел депутата за телефонным разговором, и подумал, что она звонит жаловаться на него в полицию, поэтому ударил ее.

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О каком именно "деструктивном поведении" идет речь, в полиции не раскрывают, но уточнили, что оно не было направлено против депутата.

Расследование пока не нашло признаков того, что действия нападавшего были политически мотивированными.

Видеозаписи инцидента нет, мужчину нашли по детальному описанию от пострадавшей.

Также удалось опросить одного свидетеля, его версия увиденного подтверждает то, что рассказали Киуру и задержанный.

Криста Киуру в понедельник взяла больничный, но во вторник должна выйти на работу. В парламенте решили созвать заседание группы по вопросам безопасности в связи с инцидентом и еще раз пересмотреть действующие инструкции по безопасности для депутатов.

В Нидерландах недавно объявили приговор подростку, который ударил лидера пророссийской партии.