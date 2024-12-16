У Фінляндії затримали чоловіка, який вдарив депутатку в обличчя, коли вона йшла парком

Поліція Гельсінкі допитує чоловіка, який вдарив в обличчя депутатку від соціал-демократів Крісту Кіуру, коли вона після роботи йшла через парк.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

34-річного нападника затримали через день після інциденту, що стався надвечір у п’ятницю, коли Кіуру йшла від парламенту забирати дитину з дитсадка. У понеділок нападника допитали вже вдруге.

З пояснень, які дав чоловік, він нібито "деструктивно поводився" у той момент, коли побачив депутатку за телефонною розмовою, і подумав, що вона телефонує скаржитись на нього у поліцію, тому вдарив її.

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Про яку саме "деструктивну поведінку" йдеться, у поліції не розкривають, але уточнили, що вона не була спрямована проти депутатки.

Розслідування поки не знайшло ознак того, що дії нападника були політично вмотивованими.

Відеозапису інциденту немає, чоловіка знайшли за детальним описом від постраждалої.

Також вдалося опитати одного свідка, його версія побаченого підтверджує те, що розповіли Кіуру і затриманий нападник.

Кріста Кіуру у понеділок взяла лікарняний, але у вівторок має вийти на роботу. У парламенті вирішили скликати засідання групи з питань безпеки у зв’язку з інцидентом та ще раз переглянути чинні інструкції щодо безпеки для депутатів.

У Нідерландах нещодавно оголосили вирок підлітку, який вдарив лідера проросійської партії.



