На границе с Польшей пограничники обнаружили у британца наркотики и арбалеты
Новости — Вторник, 17 декабря 2024, 07:40 —
Пограничники в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей обнаружили у гражданина Великобритании, который следовал рейсовым автобусом, наркотические вещества и арбалеты со стрелами.
Об этом Западное региональное управление Государственной пограничной службы сообщило в Facebook, передает "Европейская правда".
Как проинформировали пограничники, автобус, которым передвигался британец ехал из Киева в польский город Свиноуйсьце.
"При осмотре автобуса украинской регистрации, который ехал из Киева в Свиноуйсьце, спаниель Джессика сработала на один из дорожных чемоданов пассажиров. Внутри обнаружили два зип-пакета, предварительно, с марихуаной и амфетамином", – рассказали в ГПСУ.
Пограничники отметили, что, по словам 60-летнего гражданина Великобритании, обнаруженное он перемещал для личного потребления.
Кроме этого, совместная обзорная группа обнаружила два арбалета со стрелами и две резиновые дубинки.
Пограничники направили сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков уголовного преступления по статье о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта и статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
В конце ноября около 5 тонн кокаина обнаружили бельгийские следователи в контейнерах в порту Антверпена.
Недавно в Великобритании суд осудил 18 членов преступной группировки, которая стояла за самым масштабным в стране делом по наркотикам.