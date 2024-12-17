На границе с Польшей пограничники обнаружили у британца наркотики и арбалеты

Пограничники в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей обнаружили у гражданина Великобритании, который следовал рейсовым автобусом, наркотические вещества и арбалеты со стрелами.

Об этом Западное региональное управление Государственной пограничной службы сообщило в Facebook, передает "Европейская правда".

Как проинформировали пограничники, автобус, которым передвигался британец ехал из Киева в польский город Свиноуйсьце.

"При осмотре автобуса украинской регистрации, который ехал из Киева в Свиноуйсьце, спаниель Джессика сработала на один из дорожных чемоданов пассажиров. Внутри обнаружили два зип-пакета, предварительно, с марихуаной и амфетамином", – рассказали в ГПСУ.

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Фото: Facebook

Пограничники отметили, что, по словам 60-летнего гражданина Великобритании, обнаруженное он перемещал для личного потребления.

Кроме этого, совместная обзорная группа обнаружила два арбалета со стрелами и две резиновые дубинки.

Фото: Facebook

Пограничники направили сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков уголовного преступления по статье о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта и статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В конце ноября около 5 тонн кокаина обнаружили бельгийские следователи в контейнерах в порту Антверпена.

Недавно в Великобритании суд осудил 18 членов преступной группировки, которая стояла за самым масштабным в стране делом по наркотикам.