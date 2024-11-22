У порту Антверпена виявили майже 5 тонн кокаїну

Близько 4,78 тонни кокаїну виявили бельгійські слідчі в контейнерах у порту Антверпена у межах справи, яку розслідує відділ особливо тяжких злочинів прокуратури Брюсселя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Згідно з попередніми висновками бельгійського слідства, за імпортом кокаїну стоїть злочинна організація, яка діяла в порту Антверпена – зокрема сприяла вивезенню контейнерів з наркотиками за оплату.

Організація, як вважається, займалась імпортом кокаїну до Бельгії з Південної Америки, Центральної Америки та Канади.

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На початку листопада поліція Брюсселя провела 27 обшуків у Бельгії та чотири в Нідерландах, під час яких вилучила транспортні засоби, зброю та предмети розкоші, а також близько 185 тисяч євро готівкою.

"Наразі вісім людей перебувають під вартою у цій справі за звинуваченням в імпорті-експорті наркотиків у співучасті та у складі злочинної організації", – додали в брюссельській прокуратурі.

У Бельгії федеральна влада заявляє, що наркоторгівля швидко проникає в суспільство, оскільки іноземні злочинні організації пустили глибоке коріння в країні, приносячи з собою свої насильницькі і безжальні операції.

За 2023 рік бельгійська митниця вилучила 116 тонн кокаїну в порту Антверпена, встановивши рекорд другий рік поспіль.

Про подібні знахідки говорять правоохоронці й інших держав Європи. Минулого тижня поліція Іспанії перехопила понад 4000 кілограмів кокаїну на рибальському судні за 800 кілометрів на захід від Канарських островів.