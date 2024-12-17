На кордоні з Польщею прикордонники виявили у британця наркотики та арбалети

Прикордонники у пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею виявили у громадянина Великої Британії, який слідував рейсовим автобусом, наркотичні речовини та арбалети зі стрілами.

Про це Західне регіональне управління Державної прикордонної служби повідомило у Facebook, передає "Європейська правда".

Як проінформували прикордонники, автобус, яким пересувався британець їхав із Києва до польського міста Свіноуйсьце.

"Під час огляду автобуса української реєстрації, який їхав з Києва до Свіноуйсьце, спанієль Джесіка спрацювала на одну із дорожніх валіз пасажирів. Всередині виявили два зіп-пакети, попередньо, з марихуаною та амфетаміном", – розповіли у ДПСУ.

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Фото: Facebook

Прикордонники зауважили, що, зі слів 60-річного громадянина Великої Британії, виявлене він переміщував для особистого вжитку.

Окрім цього, спільна оглядова група виявила два арбалети зі стрілами та два гумових кийки.

Фото: Facebook

Прикордонники направили повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наприкінці листопада близько 5 тонн кокаїну виявили бельгійські слідчі в контейнерах у порту Антверпена.

Нещодавно у Великій Британії суд засудив 18 членів злочинного угруповання, яке стояло за наймасштабнішою в країні справою щодо наркотиків.