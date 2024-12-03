У Британії винесли вироки у наймасштабнішій справі щодо наркотиків

У Великій Британії суд засудив 18 членів злочинного угруповання, яке стояло за наймасштабнішою в країні справою щодо наркотиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA), з 2015 до 2018 року угруповання займалося контрабандою героїну, кокаїну і канабісу для наркодилерів по всій країні на суму в кілька мільярдів доларів.

Операція була настільки масштабною, що знадобилося два кримінальні процеси, один з яких тривав 23 місяці – рекорд для Англії та Уельсу. Другий процес тривав дев'ять місяців.

Реклама:

З'ясувалося, що NCA і поліція Нідерландів почали працювати над цією справою в 2018 році після того, як стали зрозумілими величезні масштаби злочинів.

Вважається, що група ввезла понад 50 тонн героїну, кокаїну та канабісу за допомогою різних окремих контрабандних операцій.

Присяжним розповіли, як банда приховувала наркотики в партіях продуктів з сильним запахом, таких як цибуля, часник та імбир.

Банда використовувала зашифрований зв'язок, підроблені документи, офіційно змінювала свої імена та купувала діючі та неіснуючі компанії, щоб приховати імпорт наркотиків.

Мережа займалася контрабандою наркотиків з Бельгії та Нідерландів, орендуючи для їх зберігання склади на півночі Англії.

Спільні операції Британії та Нідерландів призвели до вилучення 450 кілограмів кокаїну і героїну та двох тонн канабісу під час трьох арештів у портах на сході Англії та в Нідерландах.

Ватажок угруповання, 59-річний Пол Грін, був ув'язнений на 32 роки після того, як його також визнали винним у шахрайстві шляхом введення в оману.

Ще двоє з 18 правопорушників після екстрадиції з Нідерландів були засуджені до 18 і 20 років відповідно.

"Лише завдяки самовідданості, наполегливості та професіоналізму Національного агентства по боротьбі зі злочинністю, яке працювало спільно з голландськими колегами, вдалося викрити масштаб і складність вашої операції", – сказав суддя Пол Лоутон правопорушникам.

Минулого тижня близько 5 тонн кокаїну виявили бельгійські слідчі в контейнерах у порту Антверпена.

Також нещодавно поліція Іспанії перехопила понад 4 тонни кокаїну на рибальському судні за 800 кілометрів на захід від Канарських островів.