На украинско-польской границе скоро заработает ПП "Нижанковичи – Мальховичи"

В пятницу, 20 декабря, заработает автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи – Мальховичи".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Европейская правда".

Как отметил Шмыгаль, решение о том, что 20 декабря откроется пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховичи", утвердили правительства Украины и Польши.

Пункт будет открыт для пассажирского и грузового транспорта, а пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

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Украинский премьер акцентировал, что открытие пункта пропуска уменьшит нагрузку на уже существующие. Также это расширяет возможности украинского экспорта.

Отметим, 29 сентября пункт пересечения на границе с Польшей "Нижанковичи – Мальховичи" временно прекратил работу.

28 ноября писали, что Украина планирует открыть пункт пропуска для грузового транспорта "Белая Церковь – Сигету Мармацией" на границе с Румынией в 2025 году.

Во вторник, 10 декабря, Кабинет министров одобрил соглашение с правительством Румынии по строительству автодорожного пограничного моста через реку Тиса.