На украинско-польской границе скоро заработает ПП "Нижанковичи – Мальховичи"
В пятницу, 20 декабря, заработает автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи – Мальховичи".
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Европейская правда".
Как отметил Шмыгаль, решение о том, что 20 декабря откроется пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховичи", утвердили правительства Украины и Польши.
Пункт будет открыт для пассажирского и грузового транспорта, а пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.
Украинский премьер акцентировал, что открытие пункта пропуска уменьшит нагрузку на уже существующие. Также это расширяет возможности украинского экспорта.
Отметим, 29 сентября пункт пересечения на границе с Польшей "Нижанковичи – Мальховичи" временно прекратил работу.
28 ноября писали, что Украина планирует открыть пункт пропуска для грузового транспорта "Белая Церковь – Сигету Мармацией" на границе с Румынией в 2025 году.
Во вторник, 10 декабря, Кабинет министров одобрил соглашение с правительством Румынии по строительству автодорожного пограничного моста через реку Тиса.