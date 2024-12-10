Кабмин утвердил соглашение с Румынией о строительстве моста через Тису

Во вторник, 10 декабря, Кабинет министров одобрил соглашение с правительством Румынии по строительству автодорожного пограничного моста через реку Тиса.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает "Европейская правда".

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса в Закарпатской области.

Как отмечается, мост планируют построить на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь – Сигету-Мармацией.

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Отметим, в октябре 2023 года в Киеве состоялось совместное заседание правительств Украины и Румынии, по итогам которого стороны заключили семь двусторонних документов – в частности относительно соглашения о строительстве автодорожного пограничного мостового перехода через реку Тиса.

28 ноября 2024 года писали, что Украина планирует открыть пункт пропуска для грузового транспорта "Белая Церковь – Сигету Мармацией" на границе с Румынией в 2025 году.