На українсько-польському кордоні скоро запрацює ПП "Нижанковичі – Мальховичі"

У п’ятницю, 20 грудня, запрацює автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Європейська правда".

Як зазначив Шмигаль, починаючи з 20 грудня буде працювати пункт пропуску на кордоні з Польщею "Нижанковичі – Мальховичі".

Це рішення затвердили відповідною угодою між урядами України та Польщі, проінформував Шмигаль.

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Пункт буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту, а пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

Український прем’єр акцентував, що відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже існуючі. Також це розширює можливості українського експорту.

Зазначимо, 29 вересня пункт перетину на кордоні з Польщею "Нижанковичі – Мальховичі" тимчасово припинив роботу.

28 листопада писали, що Україна планує відкрити пункт пропуску для вантажного транспорту "Біла Церква – Сігету Мармацієй" на кордоні з Румунією у 2025 році.

У вівторок, 10 грудня, Кабінет міністрів схвалив угоду з урядом Румунії щодо будівництва автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса.