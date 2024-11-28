Пункт пересечения границы с Румынией в Белой Церкви откроют в 2025 году

Украина планирует открыть пункт пропуска для грузового транспорта "Белая Церковь – Сигету Мармацией" на границе с Румынией в 2025 году.

Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, переход из Белой Церкви (Закарпатская область) возле румынской границы будет открыт в следующем году.

"Открываем его на временной инфраструктуре (вагончики), но для транспорта. Для экспорта не столь важно, насколько шикарным и большим будет строение, главное – обеспечить проход", – заявил он.

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Также, анонсировал глава Госагентства, в ближайшее время будет запущено движение пустых фур на пункте "Лужанка – Берегшурань" на границе с Венгрией, а правительство готовится передать агентству еще три пункта пропуска на границе с Польшей.

В начале этого года Кабмин анонсировал запуск пункта пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией", который станет девятым на границе с Румынией.

Правительства Украины и Венгрии также согласовали изменения в соглашение о контроле пограничного движения, которые позволят открыть еще один пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта.