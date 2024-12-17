Зеленский окончательно утвердил договор о дружбе с Албанией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве с Албанией, что является последней точкой в его утверждении.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", соответствующие обновления появились в карточке закона, также об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады в своих соцсетях.

В карточке закона №4096-ІХ о ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Албания появились обновления о том, что Зеленский 17 декабря вернул его с подписью.

"Реализация закона будет способствовать расширению контактов между гражданами Украины и Албании, укреплению связей между государственными и негосударственными организациями, профсоюзами, ассоциациями, образовательными и культурными учреждениями, молодежными и спортивными организациями и т.д.", – говорится в сообщении Рады.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Албании Эди Рама подписали договор в феврале 2024 года во время визита президента в Тирану.

В ноябре в Украине начал работу посол Албании.