Зеленський остаточно затвердив договір про дружбу з Албанією

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію договору про дружбу та співробітництво з Албанією, що є останньою крапкою у його затвердженні.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", відповідні оновлення з’явилися у картці закону, також про це повідомила пресслужба Верховної Ради у своїх соцмережах.

У картці закону №4096-ІХ про ратифікацію Договору про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Албанія з’явились оновлення про те, що Зеленський 17 грудня повернув його з підписом.

"Реалізація закону сприятиме розширенню контактів між громадянами України та Албанії, зміцненню зв'язків між державними та недержавними організаціями, профспілками, асоціаціями, освітніми і культурними закладами, молодіжними і спортивними організаціями тощо", – йдеться в повідомленні Ради.

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Президент України Володимир Зеленський і прем’єр Албанії Еді Рама підписали договір в лютому 2024 року під час візиту президента у Тирану.

У листопаді в Україні почав роботу посол Албанії.