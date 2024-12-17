Парламент Венгрии перекроил избирательные округа, что может помочь партии Орбана

Венгерский парламент, где большинство держит партия премьер-министра Виктора Орбана, во вторник, 17 декабря, принял законодательную поправку о перекройке избирательной карты страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Согласно принятой поправке, в Венгрии изменили границы более трети парламентских избирательных округов – 39.

Наибольшие изменения коснулись столицы Будапешта, где количество округов уменьшится с 18 до 16, зато два округа добавили в соседний район Пешт. Также были изменены границы округов в двух других районах.

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Поправка также облегчила для кандидатов в депутаты Венгрии процедуру требования пересчета голосов на выборах и упростила правила идентификации избирателей.

В партии власти "Фидес" утверждают, что изменение округов продиктовано требованиями закона: количество избирателей в каждом избирательном округе не может быть более чем на 20% меньше или больше, чем в среднем по стране.

Но мэр Будапешта Гергей Корачонь, известный оппозиционный политик, обвинил "Фидес" в мести столице за голосование против партии власти на муниципальных выборах в июне 2024 года.

Избиратели Будапешта и раньше отдавали поддержку оппозиции: на последних парламентских выборах 2022 года оппозиционные партии одержали победу на 17 из 18 округов.

После возвращения Виктора Орбана к власти в 2010 году парламент Венгрии часто вносил изменения в избирательную систему страны, а оппозиция обвиняла его в манипуляциях демократией.

Последние изменения могут помочь "Фидес" сохранить большинство на следующих выборах 2026 года на фоне падения популярности партии власти и роста поддержки оппозиционного проекта "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.