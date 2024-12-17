Парламент Угорщини перекроїв виборчі округи, що може допомогти партії Орбана

Угорський парламент, де більшість тримає партія премʼєр-міністра Віктора Орбана, у вівторок, 17 грудня, ухвалив законодавчу поправку про перекроювання виборчої карти країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Відповідно до ухваленої поправки, в Угорщині змінили межі більш як третини парламентських виборчих округів – 39.

Найбільші зміни торкнулись столиці Будапешта, де кількість округів зменшиться з 18 до 16, натомість два округи додали до сусіднього району Пешт. Також були змінені межі округів у двох інших районах.

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Поправка також полегшила для кандидатів у депутати процедуру вимоги перерахунку голосів на виборах і спростила правила ідентифікації виборців.

У партії влади "Фідес" стверджують, що зміна округів продиктована вимогами закону: кількість виборців у кожному виборчому окрузі не може бути більш ніж на 20% меншою чи більшою, ніж у середньому по країні.

Але мер Будапешта Гергей Корачонь, відомий опозиційний політик, звинуватив "Фідес" у помсті столиці за голосування проти партії влади на цьогорічних муніципальних виборах у червні 2024 року.

Виборці Будапешта й раніше віддавали підтримку опозиції: на останніх парламентських виборах 2022 року опозиційні партії отримали перемогу на 17 з 18 округів.

Після повернення Віктора Орбана до влади в 2010 році парламент Угорщини часто вносив зміни до виборчої системи країни, а опозиція звинувачувала його в маніпуляціях демократією.

Останні зміни можуть допомогти "Фідес" зберегти більшість на наступних виборах 2026 року на тлі падіння популярності партії влади та зростання підтримки опозиційного проєкту "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.