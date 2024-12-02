Главный соперник Орбана обещает решить конфликт с ЕС после прихода к власти

Венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Тиса", обещает в случае победы на следующих выборах решить многолетний спор с ЕС и разблокировать миллиарды евро из фондов.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Мадяр утверждает, что венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном потеряло доверие инвесторов, а подозрения в коррупции привели к замораживанию около 20 млрд евро из ключевых фондов ЕС.

Оппозиционер говорит, что в случае победы своей партии "Тиса" на выборах последует примеру премьер-министра Польши Дональда Туска, который быстро восстановил доступ к фондам ЕС после прихода к власти в декабре 2023 года.

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"Средства ЕС будут первым пунктом в нашей повестке дня. Ключевая задача – последовать примеру Туска в подготовке и переговорах по этому поводу. Нам нужны эти деньги", – отметил Мадяр.

Также он считает, что для усиления стабильности венгерской экономики страна должна перейти на евро.

"Мы хотим предсказуемый обменный курс форинта и хотели бы иметь дату вступления в еврозону... Я знаю, что евро имеет преимущества и недостатки. Но оно дает стабильность и предсказуемость для рынков, для венгерских предпринимателей и венгров", – пояснил политик.

Партия "Тиса", которую Мадяр создал за несколько недель до выборов в Европейский парламент в июне, стремительно нарастила рейтинг и стала крупнейшей оппозиционной силой в Венгрии.

Опубликованные в октябре два опроса даже показали преимущество "Тисы" над партией Виктора Орбана "Фидес".

Отметим, что следующие очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся не ранее 2026 года.

Больше о том, кто такой Петер Мадяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.