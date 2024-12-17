В Румынии опровергли слова премьера Грузии о поддержке грузинской власти
Министерство иностранных дел Румынии опровергло заявление премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что Бухарест накануне выступил против санкций в отношении грузинских чиновников.
Соответствующий комментарий распространила пресс-служба румынского МИД, пишет "Европейская правда".
Внешнеполитическое ведомство Румынии выразило разочарование "выбором неточного представления" обсуждений на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник, 16 декабря.
"Мы используем эту возможность, чтобы еще раз выразить нашу глубокую обеспокоенность решением правительства Грузии о диалоге по вступлению в ЕС и жестоким подавлением законных протестов Грузии", – добавили там.
Ранее Кобахидзе заявил, что не все в ЕС выступают за санкции против грузинских чиновников, и поблагодарил пять стран Евросоюза за то, что они выступили против санкций – кроме Венгрии и Словакии, он упомянул Италию, Испанию и Румынию.
16 декабря в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел стран ЕС, но они не смогли принять решение о введении санкций в отношении властей Грузии.
Вместо этого Еврокомиссия до конца 2024 года подготовит решение о прекращении режима безвиза для грузинских владельцев дипломатических паспортов.