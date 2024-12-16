Каллас рассказала, как пережила первое вето Венгрии на топ-должности в ЕС

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила о готовности и дальше работать с Венгрией после того, как она наложила вето на предложение санкций против грузинских властей.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе 16 декабря, пишет "Европейская правда".

Каллас заявила, что для нее это "первое венгерское вето, но могу гарантировать вам: оно не последнее", чем вызвала смех в зале.

"Я все еще оптимистка. Я неутомимо работала с венгерскими коллегами и намерена работать с ними и в будущем. И не только я, но и другие, предлагая различные решения", – добавила топ-дипломат ЕС.

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Ранее сообщалось, что министры иностранных дел ЕС в понедельник должны были рассмотреть возможность введения индивидуальных санкций в связи с событиями в Грузии, однако решение не было принято из-за позиции Венгрии.

Каллас ранее заявила, что Европейская комиссия до конца 2024 года подготовит предложение об отмене безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии в ответ на разгоны антиправительственных протестов.

"ЕвроПравда" уже сообщала, что этот шаг не требует консенсусного согласия всех стран-членов, однако будет скорее символическим, поскольку между Грузией и ЕС уже действует безвизовый режим.