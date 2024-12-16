Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе в понедельник, 16 декабря, обсудили ситуацию в Грузии, в частности возможные ограничительные меры в ответ на жесткие разгоны протестов.

Об этом на брифинге заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, сообщает "Европейская правда".

По словам Каллас, ситуация в Грузии "развивается не в положительном направлении", поскольку в демократических государствах не используют силу против мирных протестующих.

"Сегодня мы согласились с необходимостью приостановить безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов, и Комиссия внесет предложение уже в этом году", – анонсировала она.

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Также, добавила топ-дипломат ЕС, министры обсудили наложение санкций на "грузинских чиновников, которые стоят за насилием против мирных протестующих".

"Мы продолжим поддерживать грузинский народ, в том числе и путем перенаправления финансирования от власти к гражданскому обществу и независимым СМИ", – заверила Каллас.

"ЕвроПравда" уже сообщала, что приостановление безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии не требует консенсусного согласия всех стран-членов, однако будет скорее символическим, поскольку между Грузией и ЕС уже действует безвизовый режим.

Также сообщалось, что министры иностранных дел ЕС в понедельник должны были рассмотреть возможность введения индивидуальных санкций в связи с событиями в Грузии, однако решение не было принято из-за позиции Венгрии.