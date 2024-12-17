У Румунії спростували слова премʼєра Грузії про підтримку грузинської влади

Міністерство закордонних справ Румунії спростувало заяву прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе про те, що Бухарест напередодні виступив проти санкцій щодо грузинських посадовців.

Відповідний коментар поширила пресслужба румунського МЗС, пише "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Румунії висловило розчарування "вибором неточного представлення" обговорень на зустрічі глав МЗС країн ЄС у понеділок, 16 грудня.

"Ми використовуємо цю можливість, щоб ще раз висловити наше глибоке занепокоєння рішенням уряду Грузії про діалог щодо вступу до ЄС і жорстоким придушенням законних протестів Грузії", – додали там.

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Раніше Кобахідзе заявив, що не всі в ЄС виступають за санкції проти грузинських посадовців, та подякував п'ятьом країнам Євросоюзу за те, що вони виступили проти санкцій – окрім Угорщини та Словаччини, він згадав Італію, Іспанію та Румунію.

16 грудня у Брюсселі відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, але вони не змогли ухвалити рішення про запровадження санкцій щодо влади Грузії.

Натомість Єврокомісія до кінця 2024 року підготує рішення про припинення режиму безвізу для грузинських власників дипломатичних паспортів.