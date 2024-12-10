Взрыв на объекте энергетической группы в Италии: число погибших возросло до пяти

Вблизи итальянской Флоренции количество погибших в результате взрыва в хранилище, которое принадлежит энергетической группе Eni, возросло до пяти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в итальянских следственных органах, пишет "Европейская правда".

Как указано, количество погибших возросло после того, как на месте взрыва обнаружили тело последнего пропавшего без вести.

Взрыв, прогремевший в понедельник, произошел на грузовой площадке для автоцистерн.

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Власти заявили, что инцидент мог бы иметь гораздо более серьезные последствия, если бы загорелись и близлежащие склады с топливом.

Прокуроры близлежащего города Прато начали расследование, чтобы установить уголовную ответственность за взрыв на объекте Eni.

В компании предложили возместить материальный ущерб пострадавшим в результате взрыва.

Взрыв произошел в понедельник, 9 декабря, в Каленцано в районе, где грузовики загружают топливо для заправочных станций. Другие нефтебазы поблизости не пострадали.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате инцидента.