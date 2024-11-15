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Бригада Анни Київської завершила навчання у Франції

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Новини — П'ятниця, 15 листопада 2024, 13:34 — Марія Ємець

Українські військові бригади імені Анни Київської завершили навчання на території Франції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офіційному X (Twitter) Генштабу Франції. 

Французька сторона показала кадри з підготовки та нагадала, що це перша українська бригада, підготовлена і споряджена у Франції у рамках військової навчальної місії ЄС для України. 

Перед цим інформація про завершення навчання бригади з’явилася у ЗМІ. 

9 жовтня президент Франції Емманюель Макрон особисто відвідав українських військових 155-ї бригади, які проходили навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції та побажав їм успіху.

Нагадаємо, нещодавно ЄС на два роки продовжив мандат військової навчальної місії Євросоюзу з підготовки українських військових, на неї закладають понад 400 млн євро.

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Франція
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