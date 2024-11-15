Бригада Анни Київської завершила навчання у Франції
Новини — П'ятниця, 15 листопада 2024, 13:34 —
Українські військові бригади імені Анни Київської завершили навчання на території Франції.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офіційному X (Twitter) Генштабу Франції.
Французька сторона показала кадри з підготовки та нагадала, що це перша українська бригада, підготовлена і споряджена у Франції у рамках військової навчальної місії ЄС для України.
#StandWithUkraine 🇺🇦 x 🇫🇷
The first brigade of the 🇺🇦 trained and equipped in France has completed its training.
Trained by the 🇫🇷 army at the request of the Ukrainian army as part of #EUMAM Ukraine, the Anne de Kyiv brigade illustrates France’s resolute support to @DefenceU pic.twitter.com/M80XBUC2ZFРеклама:– The 🇫🇷 Joint Staff – Military operations (@FrenchForces) November 15, 2024
Перед цим інформація про завершення навчання бригади з’явилася у ЗМІ.
9 жовтня президент Франції Емманюель Макрон особисто відвідав українських військових 155-ї бригади, які проходили навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції та побажав їм успіху.
Нагадаємо, нещодавно ЄС на два роки продовжив мандат військової навчальної місії Євросоюзу з підготовки українських військових, на неї закладають понад 400 млн євро.