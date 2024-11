Бригада Анни Київської завершила навчання у Франції

Українські військові бригади імені Анни Київської завершили навчання на території Франції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офіційному X (Twitter) Генштабу Франції.

Французька сторона показала кадри з підготовки та нагадала, що це перша українська бригада, підготовлена і споряджена у Франції у рамках військової навчальної місії ЄС для України.

#StandWithUkraine 🇺🇦 x 🇫🇷

The first brigade of the 🇺🇦 trained and equipped in France has completed its training.

Trained by the 🇫🇷 army at the request of the Ukrainian army as part of #EUMAM Ukraine, the Anne de Kyiv brigade illustrates France’s resolute support to @DefenceU pic.twitter.com/M80XBUC2ZF

