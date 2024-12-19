В парламенте Чехии одобрили продление временной защиты для украинцев

Палата депутатов парламента Чехии в третьем, окончательном чтении одобрили закон Lex Ukrajina VII, который позволит продлить временную защиту беженцам из Украины, которых сейчас в Чехии около 380 тысяч.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Нынешняя временная защита заканчивается в последний день марта, и благодаря закону ее можно будет продлить еще на год, а затем, при необходимости, еще на год.

В то же время беженцы, которые имеют стабильную работу и не получают помощи от государства, смогут подать заявление на получение специального разрешения на долгосрочное проживание. Через пять лет они смогут подать заявление на получение постоянного вида на жительство.

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Оппозицию беспокоили противоречивые поправки, одна из которых вводит правило, согласно которому россияне должны будут сначала отказаться от российского гражданства, чтобы получить чешское гражданство.

Вторая поправка вводит новое уголовное преступление – деятельность в пользу иностранного государства, если лицо незаконно собирает чувствительную, даже если она не засекречена, информацию и передает ее другому государству.

Обе поправки были одобрены депутатами.

"Есть четкая причина, почему мы спешим. Электронная регистрация украинцев, которые все еще проживают на территории Чехии, должна быть завершена к середине марта", – сказал министр внутренних дел Вит Ракушан в своем заключительном слове о людях с временной защитой.

По его словам, Сенат может обсудить закон на одном из первых заседаний в январе, после чего президент должен подписать его, что, по словам Ракушана, означает, что закон вступит в силу где-то в начале февраля. Изначально предполагалось, что закон вступит в силу 1 января 2025 года.

Как сообщалось, министерство внутренних дел Чехии еще не регистрировало большего количества прибытия беженцев из Украины в связи с зимним сезоном, как это ожидалось.

Также почти 12 тысяч граждан Украины подали заявки на получение временной защиты в Финляндии с начала 2024 года, что меньше, чем в прошлом году.