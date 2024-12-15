У Чехії не фіксують сплеску біженців з України на тлі обстрілів і зими

Міністерство внутрішніх справ Чехії ще не реєструвало більшої кількості прибуття біженців з України у зв'язку із зимовим сезоном, як це очікувалось.

Про це в ефірі Чеського телебачення в неділю, 15 грудня, заявив глава МВС Чехії Віт Ракушан, повідомляє "Європейська правда".

Ракушан зазначив, що Чехія очікувала збільшення кількості заяв про надання тимчасового захисту від українців за грудень і другу половину листопада з огляду на посилення атак на енергетичну інфраструктуру України.

"А виявилося, що їхня кількість знизилася з 2000 на тиждень, які ми мали в жовтні, до приблизно 1700 на тиждень", – додав він.

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Водночас Ракушан запевнив, що МВС Чехії продовжує намагатися підтримувати внутрішню міграцію в Україні.

"Це означає, що люди, які мають виїхати зі східної частини України, де справді об'єктивно триває війна, повинні мати можливість переїхати до західної частини України, яка логістично ще може це витримати", – зазначив міністр.

За останніми даними чеського Міністерства внутрішніх справ, зараз у Чехії перебуває 386 782 українці з тимчасовим захистом. Чеська влада оцінює, що близько 60% біженців планують залишитись у Чехії після закінчення війни.

Станом на початок жовтня 2024 року лише 756 біженців з України користувались безкоштовним екстреним житлом у Чехії, в той час як в середині липня їх було понад 12 тисяч.