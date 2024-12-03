У Фінляндії за 2024 рік оформили тимчасовий захист близько 12 тисяч українців

Майже 12 тисяч громадян України подали заявки на отримання тимчасового захисту у Фінляндії від початку 2024 року, що менше, ніж торік.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Міграційна служба повідомила, що за механізмом тимчасового захисту, створеного ЄС для українців через війну, у Фінляндії такі заявки від початку року подали 11 762 громадян України. Це на 37% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Після року проживання у Фінляндії з тимчасовим захистом можна подавати заявку на резидентство у певній громаді. Цим скористалися близько 27 тисяч українців. 9400 з тих, хто живуть у запропонованих центрах прийому, не подавали таких заявок.

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Міграційна служба очікує, що у наступному році заявки на тимчасовий захист у Фінляндії надійдуть від 8-12 тисяч українців.

Нагадаємо, парламент Данії у листопаді продовжив статус українців з тимчасовим захистом до березня 2026 року.

Останні опитування у Литві показали, що в країні погіршилося ставлення до мігрантів, але українців сприймають найкраще.