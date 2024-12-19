В Словакии назвали немыслимыми расходы на оборону в размере 3% ВВП

Повышение Словакией целевого показателя оборонных расходов до 3% ВВП является "немыслимым".

Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью для Euractiv Slovakia, передает "Европейская правда".

На прошлой неделе Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил необходимость увеличения расходов на оборону из-за растущей угрозы со стороны России.

Однако Словакия, одна из 23 стран, которые достигли нынешнего целевого показателя в 2% ВВП, предположила, что получение широкой политической поддержки для увеличения расходов может оказаться сложной задачей.

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Отвечая на вопрос журналистов о возможности увеличения военных расходов Словакии до 3% ВВП, Калиняк сказал: "Я не могу себе представить, что в нынешней ситуации, когда нам нужно консолидировать государственные финансы и все обязательства, которые мы имеем, мы возложим таким образом бремя на остальное общество, признавая при этом вызовы, с которыми мы сталкиваемся".

Министерство обороны Словакии добавило, что планирует поддерживать минимальный уровень оборонных расходов на уровне 2% от ВВП в ближайшие годы, как указано в правительственном манифесте.

"В контексте войны в Украине и напряженности на Ближнем Востоке страны, естественно, испытывают потребность в увеличении оборонных расходов. Однако, как и другие государства на восточном фланге НАТО, Словакия признает необходимость сбалансировать расходы на оборону с другими сферами, принимая во внимание консолидацию государственных финансов", – заявила пресс-служба правительства.

Но после призывов Рютте к увеличению расходов Калиняк не исключил, что расходы на оборону "могут превысить 2% ВВП", но подчеркнул, что считает нынешний уровень достаточным.

Андрей Данко, лидер коалиционной партии SNS, уже давно критикует военные расходы Словакии, которые он называет слишком высокими. На выходных он заявил, что заблокирует их увеличение до 3%.

Напомним, Североатлантический альянс планирует установить новые конкретные цели относительно того, сколько систем вооружений должны производить страны – члены НАТО, уже в 2025 году.

Известно, что Польша сделает совместное финансирование обороны в Евросоюзе приоритетом во время своего председательства в ЕС.