У Словаччині назвали немислимими витрати на оборону у розмірі 3% ВВП

Підвищення Словаччиною цільового показника оборонних витрат до 3% ВВП є "немислимим".

Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк в інтерв'ю для Euractiv Slovakia, передає "Європейська правда".

Минулого тижня Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив на необхідності збільшення витрат на оборону через зростаючу загрозу з боку Росії.

Проте Словаччина, одна з 23 країн, які досягли нинішнього цільового показника у 2% ВВП, припустила, що здобуття ширшої політичної підтримки для збільшення витрат може виявитися складним завданням.

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Відповідаючи на запитання журналістів про можливість збільшення військових витрат Словаччини до 3% ВВП, Каліняк сказав: "Я не можу собі уявити, що за нинішньої ситуації, коли нам потрібно консолідувати державні фінанси і всі зобов'язання, які ми маємо, ми покладемо таким чином тягар на решту суспільства, визнаючи при цьому виклики, з якими ми стикаємося".

Міністерство оборони Словаччини додало, що планує підтримувати мінімальний рівень оборонних витрат на рівні 2% від ВВП у найближчі роки, як зазначено в урядовому маніфесті.

"У контексті війни в Україні та напруженості на Близькому Сході країни, природно, відчувають потребу у збільшенні оборонних витрат. Однак, як і інші держави на східному фланзі НАТО, Словаччина визнає необхідність збалансувати витрати на оборону з іншими сферами, беручи до уваги консолідацію державних фінансів", – заявила пресслужба уряду.

Але після закликів Рютте до збільшення витрат Каліняк не виключив, що витрати на оборону "можуть перевищити 2% ВВП", але підкреслив, що вважає нинішній рівень достатнім.

Андрей Данко, лідер коаліційної партії SNS, вже давно критикує військові витрати Словаччини, які він називає дуже високими. На вихідних він заявив, що заблокує їх збільшення до 3%.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс планує встановити нові конкретні цілі щодо того, скільки систем озброєнь мають виробляти країни – члени НАТО, уже у 2025 році.

Відомо, що Польща зробить спільне фінансування оборони в Євросоюзі пріоритетом під час свого головування в ЄС.