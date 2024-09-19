Экс-начальника Генштаба Молдовы обвинили в госизмене за работу на Россию

Бывшему начальнику Генерального штаба Национальной армии Молдовы Игорю Горгану объявили обвинение по делу о государственной измене, которое открыли после разоблаченных фактов о его работе на Россию.

Об этом в комментарии телеканалу TV8 рассказал представитель Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Молдовы Эмил Гайтур, пишет "Европейская правда".

По словам Гайтура, фигуранту расследования о государственной измене, открытого в июне после публикации о контактах Горгана с Россией, "присвоен статус обвиняемого".

"Уголовное расследование продолжается, ... и это лицо пользуется презумпцией невиновности до окончательного судебного решения, согласно закону", – добавил он.

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Игорь Горган занимал должность начальника Генштаба армии Молдовы в 2013 году, но через три года был уволен после конфликта с тогдашним министром обороны Анатолием Шалару, который обвинил его в растрате средств, кумовстве и политической ангажированности.

Горган вернулся к рулю учреждения в 2019 году после победы Игоря Додона на президентских выборах, но снова потерял должность после того, как президентом Молдовы стала Майя Санду.

В июне появилось журналистское расследование, в котором говорилось, что бывший начальник Генштаба Молдовы Горган годами был информатором российской военной разведки и продолжала эту деятельность.

Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила информацию из расследования, а Санду лишила Горгана государственных наград.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Молдовы 13 июня подтвердила, что завела уголовное дело против Горгана.