МВД Грузии заявило о 224 задержанных протестующих

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что за последние дни протестов против заморозки евроинтеграции в стране задержали 224 человека.

Об этом пишет "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда".

В ведомстве заявили, что за последние дни на акциях задержали 224 человека за мелкое хулиганство, сопротивление и неповиновение полиции.

Как передает вещатель, МВД сообщает о задержании двух участников протестов в Тбилиси по уголовным обвинениям. В понедельник, 2 декабря, были задержаны два человека 2007 и 2003 годов рождения.

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Отмечается, что выдвинутое против них обвинение наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

МВД заявляет, что на акциях были задержаны три человека, которые нарушили, как утверждают в ведомстве, Уголовный кодекс Грузии. Их обвиняют в "нападении на сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей и нанесении ущерба имуществу путем поджога".

"В результате противоправных и насильственных действий участников митинга минувшей ночью пострадал 21 сотрудник МВД. У некоторых пострадавших серьезные травмы головы, лица и тела. Всего во время последних акций был нанесен вред здоровью 113 сотрудникам МВД, четверо из них до сих пор находятся в медицинских учреждениях", – цитирует заявление ведомства вещатель.

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

В ночь на 2 декабря задержали одного из лидеров оппозиционной коалиции "За перемены" Зураба Гирчи Джапаридзе во время протеста в Тбилиси.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".