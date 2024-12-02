В Грузии задержали одного из лидеров оппозиции

В Грузии задержали одного из лидеров оппозиционной коалиции "За перемены" Зураба Гирчи Джапаридзе во время протеста в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

Задержанию предшествовала словесная перепалка между полицией и протестующими.

Участники перекрыли дорогу урнами для мусора, после чего полиция вмешалась и арестовала нескольких участников акции, в частности Джапаридзе. Деталей задержания не приводят, полиция не комментировала сложившуюся ситуацию.

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Накануне у здания грузинского парламента началась очередная антиправительственная акция, которая продолжалась всю ночь.

Утром полиция оттеснила протестующих с центрального проспекта Руставели.

В Грузии последние дни продолжаются масштабные антиправительственные протесты после заявления властей о приостановлении переговоров о вступлении в ЕС в течение следующих четырех лет.

Грузинские силовики применяют жесткие меры против протестующих, что вызвало осуждение со стороны Запада.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".