В Берлине говорят о значительно меньшем количестве преступлений с каннабисом после его легализации

В Берлине отметили существенное снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с каннабисом, после того как его употребление легализовали с определенными ограничениями.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Цифры предоставили в земельных органах власти по запросу депутата от "Зеленых" Васили Франко. Согласно данным, за период после легализации – с начала апреля и до конца октября – в полиции зарегистрировали 1685 нарушений законодательства, связанных с каннабисом, таких как нелегальная торговля или владение. Также зафиксировали около 80 административных правонарушений, в частности об употреблении каннабиса в зонах, где это запрещено.

За аналогичный период 2023 года в Берлине зафиксировали 5315 уголовных правонарушений, связанных с каннабисом.

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Депутат отметил, что цифры являются лучшим доказательством того, что запугивания и опасения вокруг решения о легализации оказались преувеличенными, зато теперь полиция и судебная система не тратят время на людей, имеющих минимальное количество каннабиса для себя.

В то же время от представителей полиции звучала и критика, что после легализации организованные криминальные группы начали видеть в Германии "гораздо больший рынок".

Напомним, Германия легализовала употребление каннабиса для взрослых с апреля 2024 года с ограничениями. У себя можно хранить до 50 г каннабиса и выращивать в доме одновременно до трех растений. С июля разрешили совместно выращивать каннабис в некоммерческих целях группам до 500 человек при получении предварительного разрешения. Однако коммерческое выращивание каннабиса, за исключением медицинского, остается под запретом.

В двух немецких городах запускают эксперимент с контролируемой продажей каннабиса в специальных магазинах.

При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса, а в Берлине сетуют на "разрушительные последствия" легализации.

В августе вступил в силу закон, устанавливающий наказание за управление транспортным средством после курения каннабиса.