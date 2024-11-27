Украина и Польша приняли совместное заявление по эксгумациям жертв Волынской трагедии

Во вторник в Варшаве министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций, которое стало камнем преткновения в отношениях между двумя государствами.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

В заявлении сказано, что в ближайшее время Польша и Украина начнут работу совместной рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран с целью проведения предметной работы и достижения согласия между сторонами.

"Украина подтверждает отсутствие препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными лицами поисково-эксгумационных работ на территории Украины в сотрудничестве с компетентными украинскими учреждениями, в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать обращения в этих случаях". – говорится в сообщении.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал договоренность "залогом полного примирения наших народов, столь необходимого в этот драматический момент нашей общей истории".

"Украина не будет блокировать эксгумацию жертв Волынской трагедии. Наши министры приступают к работе над конкретикой. Надеюсь, что на этот раз препятствий больше не будет", – написал Туск в соцсети Х (Twitter).

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что обе страны будут работать над практическими механизмами решения дел, связанных с поисками и эксгумациями.

"Мы имеем прогресс на этом пути и это отражено в нашем сегодняшнем совместном заявлении", – подчеркнул глава МИД Украины, его цитирует пресс-служба украинского министерства.

Напомним, в Варшаве говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

Ранее Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.

Об украинском взгляде на ситуацию читайте в статье Давление вместо понимания: почему Польша не заинтересована в компромиссе с Украиной по истории.