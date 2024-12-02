Зеленский рассказал, как у него затянулся тет-а-тет с Шольцом

Президент Владимир Зеленский рассказал, что его переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, который прибыл в Киев 2 декабря, продолжались значительно дольше, чем планировалось.

Его слова на совместной пресс-конференции цитирует агентство "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Глава государства рассказал, что его переговоры с канцлером Германии в формате тет-а-тет продолжались почти два с половиной часа вместо запланированных 40 минут.

Основными темами разговора Зеленского и Шольца стали усиление фронта, будущая роль Евросоюза и приглашение для Украины в НАТО.

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"Я говорил, насколько нам важно иметь серьезные гарантии безопасности, я был достаточно открытым с канцлером по теме НАТО и по нашим гарантиям безопасности. В кого мы верим, а кому уже никогда не поверим. Пусть все детали останутся между нами, поэтому была такая длинная беседа", – пояснил президент.

Также он вспомнил, что обсуждал с немецким канцлером смену власти в Соединенных Штатах, и выразил надежду, что поддержка новой администрации Америки будет "еще сильнее".

На той же пресс-конференции Зеленский, отвечая на вопрос о вероятных уступках, на которые должна пойти Россия во время возможных переговоров, сказал, что РФ должна пойти на три буквы.

Во время первого за два с половиной года визита Олафа Шольца в Украину он осмотрел беспилотники с умным компонентом и посетил раненых украинских военных.