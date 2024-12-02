Зеленський розповів, як у нього затягнувся тет-а-тет із Шольцом

Президент Володимир Зеленський розповів, що його переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який прибув до Києва 2 грудня, тривали значно довше, ніж планувалось.

Його слова на спільній пресконференції цитує агентство "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Глава держави розповів, що його переговори з канцлером Німеччини у форматі тет-а-тет тривали майже дві з половиною години замість запланованих 40 хвилин.

Основними темами розмови Зеленського та Шольца стали посилення фронту, майбутня роль Євросоюзу та запрошення для України в НАТО.

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"Я говорив, наскільки нам важливо мати серйозні гарантії безпеки, я був достатньо відкритим з канцлером щодо теми НАТО і щодо наших гарантій безпеки. В кого ми віримо, а кому вже ніколи не повіримо. Нехай всі деталі залишаться між нами, тому була така довга бесіда", – пояснив президент.

Також він згадав, що обговорював із німецьким канцлером зміну влади у Сполучених Штатах, й висловив сподівання, що підтримка нової адміністрації Америки буде "ще сильнішою".

На тій же пресконференції Зеленський, відповідаючи на питання про ймовірні поступки, на які має піти Росія під час можливих перемовин, сказав, що РФ має піти на три букви.

Під час першого за два з половиною роки візиту Олафа Шольца в Україну він оглянув безпілотники з розумним компонентом та відвідав поранених українських військових.