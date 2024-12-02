ЕС осудил российские авиаудары по Сирии и призвал к деэскалации

Европейский Суд, учитывая эскалацию гражданской войны в Сирии в последние дни, призвал стороны к политическому урегулированию конфликта и осудил вмешательство России.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление в понедельник, 2 декабря, распространил представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Ануар Эль-Ануни.

В Евросоюзе заявили, что "внимательно следит за последними событиями в Сирии".

"Мы призываем все стороны к деэскалации и обеспечению защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, а также беспрепятственного гуманитарного доступа в соответствии с международным гуманитарным правом", – говорится в заявлении.

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Также представитель ЕС осудил авиаудары России по густонаселенным районам и ее постоянную поддержку репрессий режима Асада.

"Последняя эскалация в очередной раз демонстрирует необходимость политического урегулирования конфликта, за которое будет отвечать сама Сирия, в соответствии с Резолюцией Совета безопасности ООН 2254", – добавил Эль-Ануни.

Боевые действия в Сирии, охваченной гражданской войной с 2011 года, недавно вновь вспыхнули с новой силой впервые за несколько лет.

В воскресенье, 1 декабря, сирийское правительство окончательно потеряло контроль над городом Алеппо, вторым по величине в стране. Наступление повстанцев на Алеппо считается крупнейшим с 2016 года, когда их силы были вытеснены из восточных районов города.

Ранее правительства США, Великобритании, Германии и Франции выступили с совместным заявлением из-за обострения ситуации в Сирии, в котором призвали к деэскалации.