ЄС засудив російські авіаудари по Сирії та закликав до деескалації

Європейський Суд з огляду на ескалацію громадянської війни в Сирії в останні дні закликав сторони до політичного врегулювання конфлікту й засудив втручання Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву у понеділок, 2 грудня, поширив речник ЄС із зовнішньополітичних питань Ануар Ель-Ануні.

У Євросоюзі заявили, що "уважно стежить за останніми подіями в Сирії".

"Ми закликаємо всі сторони до деескалації та забезпечення захисту цивільних осіб і цивільної інфраструктури, а також безперешкодного гуманітарного доступу відповідно до міжнародного гуманітарного права", – йдеться в заяві.

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Також речник ЄС засудив авіаудари Росії по густонаселених районах та її постійну підтримку репресій режиму Асада.

"Остання ескалація вкотре демонструє необхідність політичного врегулювання конфлікту, за яке відповідатиме сама Сирія, відповідно до Резолюції Ради безпеки ООН 2254", – додав Ель-Ануні.

Бойові дії в Сирії, охопленій громадянською війною з 2011 року, нещодавно знову спалахнули з новою силою вперше за кілька років.

У неділю, 1 грудня, сирійський уряд остаточно втратив контроль над містом Алеппо, другим за величиною в країні. Наступ повстанців на Алеппо вважається найбільшим з 2016 року, коли їхні сили були витіснені зі східних районів міста.

Раніше уряди США, Великої Британії, Німеччини та Франції виступили із спільною заявою через загострення ситуації в Сирії, в якій закликали до деескалації.