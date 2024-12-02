Германия призывает защитить гражданских на фоне возобновления боев в Сирии

Министерство иностранных дел Германии на фоне возобновления боев в Сирии между повстанцами и армией режима Башара Асада призвало все стороны соблюдать международное гуманитарное право.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

В немецком МИД подчеркнули, что гражданское население и инфраструктура должны быть защищены.

"Мы подчеркиваем необходимость политического решения согласно соответствующим резолюциям ООН", – говорится в заявлении МИД Германии.

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В министерстве добавили, что Германия продолжает следить за ситуацией в Сирии.

Боевые действия в Сирии, охваченной гражданской войной с 2011 года, недавно вновь вспыхнули с новой силой впервые за несколько лет.

В воскресенье сирийское правительство потеряло контроль над городом Алеппо, вторым по величине в стране.

Наступление повстанцев на Алеппо считается крупнейшим с 2016 года, когда их силы были вытеснены из восточных районов города.

Ранее правительства США, Великобритании, Германии и Франции выступили с совместным заявлением из-за обострения ситуации в Сирии, в котором призвали к деэскалации.

А госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил о ситуации в Сирии с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.