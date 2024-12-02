США, Британия, Германия и Франция отреагировали на обострение в Сирии

Правительства США, Великобритании, Германии и Франции выступили с совместным заявлением из-за обострения ситуации в Сирии.

Текст заявления обнародовала пресс-служба Государственного департамента США, сообщает "Европейская правда".

В заявлении указано, что четыре страны внимательно следят за текущей ситуацией в Сирии, где повстанцы начали наступление, вытеснив силы режима Башара Асада из ряда городов, в частности Алеппо.

Также Британия, США, Германия и Франция призывают к деэскалации и защите гражданского населения и инфраструктуры.

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"Нынешняя эскалация лишь подчеркивает настоятельную потребность в политическом урегулировании конфликта под руководством самих сирийцев в соответствии с Резолюцией СБ ООН 2254", – говорится в заявлении.

Сирийские власти объявили 30 ноября о "временном выводе войск" из города Алеппо на северо-западе страны для подготовки контрнаступления против повстанцев.

Ранее источники Reuters сообщали, что сирийская армия получила приказ о "безопасном выводе войск" из основных районов Алеппо, в которые вошли повстанцы.

По словам источников, Россия пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам, и новая техника начнет прибывать в течение следующих 72 часов.