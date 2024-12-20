Посол США после удара РФ: С партнерами предоставляем Украине усиленную помощь

Посол США Бриджит Бринк отреагировала на российский удар по Киеву 20 декабря и заявила, что США вместе с партнерами предоставляют Украине усиленную помощь в сфере безопасности.

Об этом она написала в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Как отметила Бринк, рано утром в пятницу, 20 декабря, Россия осуществила баллистический ракетный удар по столице, в результате чего погиб мирный житель, а город подвергся разрушениям и пожарам.

"Мы вместе с партнерами предоставляем Украине усиленную помощь по безопасности и поддержку в энергетике в ответ на эти жестокие атаки", – заверила она.

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Фото: X

Фото: X

Отметим, во время российской комбинированной атаки в ночь на 20 декабря противовоздушная оборона уничтожила пять баллистических ракет, которые летели на Киев, и 40 вражеских дронов в восьми областях Украины, еще 20 беспилотников – не достигли целей.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что российская атака на Киев 20 декабря продемонстрировала отсутствие стремления России к миру.

Генсек Альянса Марк Рютте говорил в начале декабря, что запрос Киева о поставках в Украину значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был воспринят положительно.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в еще 10-12 системах противовоздушной обороны Patriot для полной защиты своего воздушного пространства.