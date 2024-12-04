Генсек НАТО рассказал о договоренности по ПВО для защиты украинской энергетики

Запрос Киева о поставках в Украину значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят партнерами в НАТО.

Об этом рассказал журналистам генсек НАТО Марк Рютте, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Рютте подтвердил, что этот вопрос был центральным на заседании Совета Украина-НАТО во вторник вечером.

"Мы обсудили, что делать, чтобы Украина получила (дополнительные системы) ПВО для защиты своей критической инфраструктуры", – заявил он.

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Генсек НАТО напомнил, что это – непростая задача, поскольку имеющиеся в странах Альянса системы распределены и выполняют определенные задачи.

"Как вы знаете, в мире нет избытка систем ПВО, – отметил Марк Рютте. – Но (на заседании во вторник) за столом была четкая договоренность о том, что партнеры поддержат Украину. Все те системы, которые могут быть предоставлены Украине – будут предоставлены".

Генеральный секретарь не уточнил, какое количество новых систем и каких типов может быть предоставлено, но повторил, что была достигнута договоренность о максимальных совместных усилиях по усилению украинской противовоздушной обороны. "Мы делаем все возможное, чтобы все те системы ПВО, которые возможно передать, были переданы в Украину", – сказал он.

Как сообщалось, во вторник глава МИД Украины Андрей Сибига раскрыл детали нового запроса Украины на системы ПВО: они будут стоять на 19 объектах для защиты "ядерки" и других объектов энергетики.

Ранее президент Зеленский обсудил с премьером Норвегии усиление ПВО.

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о новых системах, которые ВСУ получит до конца года.