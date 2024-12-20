Посол США після удару РФ: Із партнерами надаємо Україні посилену допомогу

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на російський удар по Києву 20 грудня та заявила, що США разом із партнерами надають Україні посилену безпекову допомогу.

Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Брінк, рано вранці у п’ятницю, 20 грудня, Росія здійснила балістичний ракетний удар по столиці, внаслідок чого загинув мирний житель, а місто зазнало руйнувань та пожеж.

"Ми разом із партнерами надаємо Україні посилену безпекову допомогу та підтримку в енергетиці у відповідь на ці жорстокі атаки", – запевнила вона.

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Фото: X

Фото: X

Зазначимо, під час російської комбінованої атаки в ніч проти 20 грудня протиповітряна оборона знищила п’ять балістичних ракет, які летіли на Київ, та 40 ворожих дронів у вісьмох областях України, ще 20 безпілотників – не досягли цілей.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що російська атака на Київ 20 грудня продемонструвала відсутність прагнення Росії до миру.

Генсек Альянсу Марк Рютте говорив на початку грудня, що запит Києва про постачання в Україну значної кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був сприйнятий позитивно.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує ще 10-12 систем протиповітряної оборони Patriot для повного захисту свого повітряного простору.