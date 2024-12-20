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Глава МИД Эстонии после атаки на Киев: РФ не хочет мира, и эта война далеко не региональная

Новости — Пятница, 20 декабря 2024, 11:08 — Иванна Костина

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что российская атака на Киев 20 декабря продемонстрировала отсутствие стремления России к миру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети X (Twitter).

Министр распространил видео с кадрами разрушений в результате утреннего ракетного удара РФ по Киеву.

"Российские и северокорейские баллистические ракеты вызвали разрушения в самом центре столицы Украины, Киева. Опять.

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Пусть эти кадры напомнят нам о двух вещах: Россия не стремится к миру, и эта война далеко не региональная", – написал Тсахкна.

Около 7.00 20 декабря российские оккупанты нанесли удар по столице Украины пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски осуществлялись из Воронежской и Брянской областей.

Накануне, 19 декабря, главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что западные столицы должны прекратить предлагать президенту Владимиру Зеленскому мирные переговоры и взамен обеспечить, чтобы их обещания относительно гарантий безопасности Киеву не были "пустыми".

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Эстония Война с РФ
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