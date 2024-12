Глава МИД Эстонии после атаки на Киев: РФ не хочет мира, и эта война далеко не региональная

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что российская атака на Киев 20 декабря продемонстрировала отсутствие стремления России к миру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети X (Twitter).

Министр распространил видео с кадрами разрушений в результате утреннего ракетного удара РФ по Киеву.

"Российские и северокорейские баллистические ракеты вызвали разрушения в самом центре столицы Украины, Киева. Опять.

Пусть эти кадры напомнят нам о двух вещах: Россия не стремится к миру, и эта война далеко не региональная", – написал Тсахкна.

Russian & North Korean ballistic missiles unleashing destruction in the heart of Ukraine's capital Kyiv. Yet again.



Let these images remind us of two things: Russia is not seeking peace & this war is far from being regional. https://t.co/m1BMajdbKD