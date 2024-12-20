Разведка Эстонии: РФ не достигла заметного прогресса, а привлечение КНДР пересекло красные линии

В Эстонии заявили, что несмотря на то, что Россия удерживала инициативу в войне в Украине в течение 2024 года – она не достигла значительного военного прогресса, а привлечение северокорейских войск пересекло красные линии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель начальника эстонской разведки Янек Кессельманн, которого цитирует ERR.

Кессельманн отметил, что наиболее значительными изменениями в войне России против Украины остаются действия Украины в Курской области и присоединение к войне северокорейских военных.

"Это год войны на истощение. И по нашей оценке, Российская Федерация не достигла значительного прогресса в военно-стратегическом плане в этом году", – заявил он.

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Кессельманн акцентировал – стоит признать, что Россия удерживала инициативу в тактическом смысле в течение 2024 года.

"Украина сделала очень важное изменение в этой войне, атаковав российскую территорию в Курске 6 августа. Казалось, что противник Украины не мог адекватно ответить в течение достаточно длительного времени. Но то, что мы начали видеть в сентябре, – это усиление давления на всех фронтах", – отметил он.

По словам разведчика, давление на Украину происходит за счет беспрецедентных потерь России.

"Вчерашний пример – это то, что Российская Федерация потеряла в течение дня 2200 военных. Мы подтверждаем эту информацию, мы так же это видим. И это, конечно, беспрецедентное количество потерь", – подчеркнул он.

Кессельманн отметил, что важным изменением стратегического ключа на поле боя является участие северокорейских военных в боевых действиях.

"Это пересечение красной линии, установленной самой Россией. С самого начала войны российские военные пытались провести красную линию, где третья сторона не должна участвовать в боевых действиях, и плавным движением запястья пересекли эту красную линию сами, привлекая Северную Корею", – сказал Кессельманн.

Эстонский разведчик подчеркнул, что военным известно, что северокорейцы действуют на Курском направлении и несут потери.

"Наши оценки достаточно консервативны, где-то в районе сотни погибших, тысячи раненых, это вполне соответствует действительности", – добавил он.

Отдельно он также обратил внимание на Донецкое направление, которое остается основным направлением российских атак. Кессельманн отметил, что там за месяц Россия продвинулась на около 30 километров.

Относительно 2025 года Кессельманн сказал, что он не видит, чтобы Украина отказалась от стратегической обороны.

В то же время, он признал, что Украине очень трудно осуществить стратегическое наступление на Россию.

"Для того, чтобы осуществить стратегическое наступление, поддержка Запада должна увеличиться во много раз. Если Украина будет продолжать придерживаться стратегии истощения – это будет мудрым решением", – подытожил он.

Недавно разведка Великобритании отметила значительные потери среди военных КНДР в результате участия в боевых действиях в Курской области, указав на плохую оперативную совместимость между ними и российскими воинами.

20 декабря писали, что в Пентагоне прогнозируют увеличение потерь среди северокорейских военных, которые продолжают участвовать в боях на территории Курской области России.