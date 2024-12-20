Розвідка Естонії: Росія не досягла значного прогресу, а залучення КНДР перетнуло червоні лінії

В Естонії заявили, що попри те, що Росія утримувала ініціативу у війні в Україні протягом 2024 року – вона не досягла значного військового прогресу, а залучення північнокорейських військ перетнуло червоні лінії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник начальника естонської розвідки Янек Кессельманн, якого цитує ERR.

Кессельманн зазначив, що найбільш значними змінами у війні Росії проти України залишаються дії України в Курській області та приєднання до війни північнокорейських військових.

"Це рік війни на виснаження. І за нашою оцінкою, Російська Федерація не досягла значного прогресу у військово-стратегічному плані цього року", – заявив він.

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Кессельманн акцентував – варто визнати, що Росія утримувала ініціативу у тактичному сенсі протягом 2024 року.

"Україна зробила дуже важливу зміну в цій війні, атакувавши російську територію в Курську 6 серпня. Здавалося, що противник України не міг адекватно відповісти протягом досить тривалого часу. Але те, що ми почали бачити у вересні, – це посилення тиску на всіх фронтах", – зазначив він.

За словами розвідника, тиск на Україну відбувається коштом безпрецедентних втрат Росії.

"Вчорашній приклад – це те, що Російська Федерація втратила протягом дня 2200 військових. Ми підтверджуємо цю інформацію, ми так само це бачимо. І це, звичайно, безпрецедентна кількість втрат", – наголосив він.

Кессельманн зазначив, що важливою зміною стратегічного ключа на полі бою є участь північнокорейських військових у бойових діях.

"Це перетин червоної лінії, встановленої самою Росією. З самого початку війни російські військові намагалися провести червону лінію, де третя сторона не повинна брати участь у бойових діях, і плавним рухом зап'ястя перетнули цю червону лінію самі, залучивши Північну Корею", – сказав Кессельманн.

Естонський розвідник наголосив, що військовим відомо, що північнокорейці діють на Курському напрямку та зазнають втрат.

"Наші оцінки досить консервативні, десь в районі сотні загиблих, тисячі поранених, це цілком відповідає дійсності", – додав він.

Окремо він також звернув увагу на Донецький напрямок, який залишається основним напрямком російських атак. Кессельманн зауважив, що там за місяць Росія просунулася на близько 30 кілометрів.

Щодо 2025 року, Кессельманн сказав, що він не бачить, щоб Україна відмовилася від стратегічної оборони.

Водночас він визнав, що Україні дуже важко здійснити стратегічний наступ на Росію.

"Для того, щоб здійснити стратегічний наступ, підтримка Заходу має збільшитися у багато разів. Якщо Україна продовжуватиме дотримуватися стратегії виснаження – це буде мудрим рішенням", – підсумував він.

Нещодавно розвідка Великої Британії відзначила значні втрати серед військових КНДР в результаті участі в бойових діях у Курській області, вказавши на погану оперативну сумісність між ними і російськими вояками.

20 грудня писали, що у Пентагоні прогнозують збільшення втрат серед північнокорейських військових, які продовжують брати участь у боях на території Курської області Росії.