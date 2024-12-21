СМИ: Мужчина, совершивший наезд на ярмарку в Магдебурге, симпатизировал ультраправой "АдГ"

Выходец из Саудовской Аравии, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге открыто симпатизировал ультраправой "Альтернативе для Германии".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel на основе анализа его соцсетей.

Немецкие правоохранители уже заявили, что нападавший Талеб А., которого задержали недалеко от места наезда, не является исламистом.

Талеб А. родился в саудовском городе Хуфуф и приехал в Германию в марте 2006 года на учебу. В июле 2016 года он был признан беженцем, согласно предыдущему интервью в Frankfurter Rundschau, из-за того, что ему угрожали смертью за отказ от ислама.

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Талеб А. является специалистом в области психиатрии и психотерапии. По словам главы правительства Саксонии-Анхальт, он жил и работал в Бернбурге, городе с 32 000 жителей, расположенном между Галле и Магдебургом.

Мужчина был активистом в течение многих лет, консультируя преимущественно женщин из Саудовской Аравии о способах побега из их страны и управляя веб-сайтом с информацией о немецкой системе предоставления убежища.

Однако со временем его активизм начал приобретать другие формы. В ноябре он опубликовал четыре "требования от либеральной саудовской оппозиции" на своем аккаунте в X (Twitter). Первым пунктом было "Германия должна защитить свои границы от нелегальной миграции". Стало понятно, "что политика открытых границ была планом Меркель по исламизации Европы", написал он.

В других записях он открыто симпатизировал "АдГ" и мечтал о совместном проекте с этой преимущественно правоэкстремистской партией: академии для бывших мусульман. "Кто еще борется с исламом в Германии?" – спрашивал он.

В видеоинтервью, опубликованном восемь дней назад на антиисламском американском блоге, А. в течение 45 минут излагает теории заговора: немецкое государство проводит "тайную секретную операцию", чтобы "выслеживать и разрушать жизни" саудовских бывших мусульман по всему миру, в то же время сирийские джихадисты получают убежище в Германии.

Всего через несколько минут после рокового наезда в Магдебурге на странице Талеба А на X появился пост с несколькими видео, в которых он выдвигал путаные обвинения в адрес активистов по вопросам беженцев. Запись может свидетельствовать о психологических проблемах. В ней он обвинял власти в неудачах и утверждал, среди прочего, что немцы его "преследуют". На обложке его профиля изображен пистолет.

Полиция допросила мужчину поздно вечером в пятницу. Предпосылки преступления остались непонятными.

Мужчина въехал на своем автомобиле в группу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге рано вечером в пятницу. Сейчас подтверждена гибель двух человек – маленького ребенка и взрослого. По официальным данным, по меньшей мере 60 человек получили ранения, в том числе 15 – серьезные.

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МВД Нэнси Фезер в субботу посетят Магдебург.